Чиновники від освіти привласнили дитячі гроші
10:20, 28 січня 2013Вінниця
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На харчування
Діти з Могилів-Поділського району залишились без суттєвої часки раціону шкільних обідів, - кошти на придбання харчів присвоїли чиновники.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, Могилів-Подільським міжрайпрокурором розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України) за фактом привласнення службовими особами відділу освіти Могилів-Подільської райдержадміністрації 146 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування.
Додатково: ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата, заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені у великих розмірах.
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