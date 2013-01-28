Чиновники від освіти привласнили дитячі гроші

На харчування

Діти з Могилів-Поділського району залишились без суттєвої часки раціону шкільних обідів, - кошти на придбання харчів присвоїли чиновники. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Згідно з повідомленням, Могилів-Подільським міжрайпрокурором розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України) за фактом привласнення службовими особами відділу освіти Могилів-Подільської райдержадміністрації 146 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування. Додатково: ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата, заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені у великих розмірах.



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