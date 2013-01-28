Греко-католики вимагатимуть в уряду повернути землю під капличку

Греко-католики не миритимуться з тим, що міська влада Хмільника відібрала у греко-католицької спільноти раніше виділену під хроам земельну ділянку

Про це з посиланням на єпископа-помічника Київської архиєпархії УГКЦ Йосипа (Міляна) повідомляє релігійно-інформаційна службу України.

«У конфлікті, що стався в Хмільнику, влада, на жаль, прийняла сторону тих, хто пообіцяв різанину. Вона скасувала своє рішення і відібрала у нас землю. Але я певен, що ми на цьому не поставимо крапки. Будемо апелювати до відповідних урядових структур», – сказав у розмові з CREDO єпископ Йосип (Мілян).

Владика заявив, що греко-католики вимагатимуть у влади справедливості: «Я вважаю: не може так бути, що один стоїть вище закону, а права іншого порушено».

Нагадаємо, міжконфесійний конфлікт у Хмільнику розгорівся після протесту православних вірян на чолі зі священиком проти зведення каплички греко-католиками. Хоча капличка має будуватися на католицькому цвинтарі, православні вважають, що греко-католицький храм осквернятиме пам’ять їхніх предків.

«Як на мене, влада робить собі злу послугу, тому що демонструє своє безсилля і підтримку незаконних дій», – прокоментував ситуацію владика Йосип (Мілян).