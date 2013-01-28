В’язням немає чим надавати невідкладну допомогу

Під час чергової перевірки пенітенціарних установ області прокуратура встановила непоодинокі випадки порушень щодо матеріально-побутового забезпечення, санітарних норм під час приготування їжі та зберігання продовольства, дотримання правил санітарії та гігієни, належного розміщення ув’язнених осіб та дотримання норм площі.

Про це йшлося на міжвідомчій нараді з питань стану додержання конституційних прав громадян в установах виконання покарань і спецустановах органів внутрішніх справ за результатами проведених перевірок пі головуванням прокурора Вінницької області Олександра Мрихина, - повідомляє прес-служба прокуратури.

Зауважувалось, що на сьогодні є чимало проблемних питань, які стосуються цього напрямку. Незважаючи на вжиті заходи прокурорського реагування, умови тримання осіб у спецустановах ще не відповідають вимогам чинного законодавства.

Зокрема, як з’ясувалось, у жодній медичній частині немає достатнього забезпечення лікарськими засобами у випадках надання невідкладної медичної допомоги.

На усунення виявлених перевіркою порушень начальникам відділів внутрішніх справ внесено 5 документів реагування, начальникам установ виконання покарань - 8.

За підсумками наради визначено ряд спільних узгоджених заходів, спрямованих на усунення зазначених порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, та захисту конституційних прав громадян.