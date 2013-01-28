В педуніверситеті відкрили нову спеціальність – педагогічно-інженерну

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2013-2014 навчальному році вперше здійснює набір студентів з напряму підготовки «Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні», освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, кваліфікація фахівця: педагог професійного навчання в галузі комп'ютерних технологій, - повідомляє «Місто над Бугом».



Під час навчання студенти одержують подвійну спеціалізацію: педагогічну й інженерну в галузі комп'ютерних технологій, що дає можливість працювати викладачем та інженером.

Вступні випробування за рейтингом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

Математика – профільний

Українська мова та література – непрофільний

Фізика або хімія (на вибір абітурієнта) – непрофільний