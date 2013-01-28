Студент-відмінник з Вінниці грабував столичні автомобілі

Столичні працівники міліції затримали студента-заочника з Вінницької області, який проживав та вчився у Києві. 20-річний хлопець розбивав скло і забирав усе цінне з салонів і багажних відсіків автомобілів.

Про це пише сайт УРА-інформ.

Як з'ясували міліціонери, затриманий закінчив школу на "відмінно". Без труднощів вступив до столичного вузу. Але через постійну нестачу грошей, пішов грабувати машини.

Правоохоронці Дніпровського районного управління київської міліції провели затримання зловмисника в ломбарді, де він намагався здати крадене майно. У даний момент міліцією порушено кримінальну виробництво.

Затриманому світить позбавлення волі на строк до 3 років.