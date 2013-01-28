Студент-відмінник з Вінниці грабував столичні автомобілі
14:20, 28 січня 2013Вінниця
2 0
Затримали у ломбарді
Столичні працівники міліції затримали студента-заочника з Вінницької області, який проживав та вчився у Києві. 20-річний хлопець розбивав скло і забирав усе цінне з салонів і багажних відсіків автомобілів.
Про це пише сайт УРА-інформ.
Як з'ясували міліціонери, затриманий закінчив школу на "відмінно". Без труднощів вступив до столичного вузу. Але через постійну нестачу грошей, пішов грабувати машини.
Правоохоронці Дніпровського районного управління київської міліції провели затримання зловмисника в ломбарді, де він намагався здати крадене майно. У даний момент міліцією порушено кримінальну виробництво.
Затриманому світить позбавлення волі на строк до 3 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter