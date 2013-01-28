Найшвидше ростуть зарплати у чиновників

Офіційні зарплати українців у 2012 році зростали в півтора рази повільніше, ніж роком раніше.

Про це повідомили в Держстаті України.

Офіційна заробітна плата українців в середньому по країні в грудні виросла на 9%, до 3377 гривень, що менше, ніж у попередні роки.

Передноворічне підвищення зарплат в грудні 2011 року склало 12%, а в 2010 році - 11,7%.

Найбільш істотну надбавку до зарплати отримали чиновники - зарплати в секторі держуправління зросли на 17,6% (до 4390 гривень).

Високі темпи зростання доходів відзначені і в інших секторах, пов'язаних з держбюджетом: охорона здоров'я (+16,1%, до 2594 гривень) і освіта (+10,3%, до 2767 гривень).

Таке підвищення окладів лише почасти можна пояснити переглядом розміру мінімальної зарплати з 1 грудня на 1,43%, до 1134 гривень.

Оплата праці в промисловості зросла на 6,6%.

При цьому в 2012 році зменшилася кількість працюючих українців - з 10,39 мільйонів до 10,35 мільйонів осіб.

Мінімальна зарплата в поточному році збільшиться на 7,4%.

Однак, якщо в минулому році оклади і, відповідно, тарифну сітку переглядали п'ять разів на рік, то в поточному році це станеться лише двічі: у січні (+1,15%) і грудні (+6,19%).

Завдяки цій схемі в середньому по року мінімальні заробітки зростуть всього на 1,67%.