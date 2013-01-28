Вінничани найбільше витрачали гроші на транспорт, пошту та зв‘язок

У 2012 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, у порівнянних цінах становив 4,232 млрд. гривень, що на 9,7% менше, ніж за 2011 рік.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 3,795 млн. гривень.

У грудні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, у порівнянних цінах становив 376,8 млн. гривень, що на 17,2% менше, ніж за грудень 2011 року.

Частина послуг, реалізованих населенню Вінницької області у 2012 році збільшилась на 1,4% і становила 21% загального обсягу реалізованих послуг – 970,451 млн. гривень.

У 2012 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінниці, у порівнянних цінах становив 1,465 млрд. гривень, що становить 34,62% від загального обсягу реалізованих послуг.

На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала найбільша частина (65,8%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 24,4%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5% загального обсягу послуг.