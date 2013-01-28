До 60-річчя отцю Василю Ришко дали орден Ярослава Мудрого

27 січня, в день віддання свята Богоявлення, керуючий Вінницькою єпархією, митрополит Вінницький і Барський Симеон очолив Божественну Літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Вінниці. Під час Літургії підносилися особливі молитви за ключаря кафедрального собору та настоятеля Свято-Воскресенського храму м. Вінниці протоієрея Василія Рішка. Отець Василій в цей день відзначив своє 60-річчя.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Митрополит Симеон привітав протоієрея Василія Рішка з його 60-річним ювілеєм. Від Блаженішого митрополита Володимира владика вручив ювіляру орден святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Згадуючи життєвий шлях отця Василія, архієрей подякував йому за сумлінну працю, яку він виконує в Вінницькій єпархії на благо Святої Церкви уже більше 30 років. Також владика побажав отцю Василію міцного здоров’я, духовної сили та кріпості, благословіння та допомоги Божої.

Потім ювіляра привітали представники влади міста та області. Роман Борисович Аксельрод, заступник голови Вінницької облдержадміністрації, передав ювіляру Почесну Грамоту від голови обласної ради та губернатора Вінниччини, а Чорнолуцький Сергій Григорович, керуючий справами міськвиконкому, передав почесну Грамоту Вінницького міського голови. В свою чергу отец Василій подякував владиці та представникам влади за вітання та нагороди.