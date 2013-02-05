Джига: механізму захисту конфіденційності особистих даних не має

10:40, 05 лютого 2013
Вінниця
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Про законопроект

Соціальні мережі, сучасні інтернет-технології фактично роблять неможливим впровадження законопроекту щодо конфіденційності особистих даних.

Таку думку висловив генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук, народний депутат України Микола Джига.

"Не бачу механізму сьогодні, коли все відкрито, є в мережі Інтернет і, фактично, відновленню не підлягає, впроваджувати законопроект, який зареєструвала у Верховній Раді Олена Бондаренко (про внесення змін до закону "Про інформацію" щодо мови інформації та конфіденційної - що включає, зокрема, дані про національність, освіту, місце народження - інформації про особу - Авт.). Конституція України передбачає захист приватного життя. Але політики та держслужбовці-перші особи мають усвідомлювати необхідність відкритих відносин у суспільстві та світові тенденції. Маємо будувати цивілізовані відносини, а не робити крок назад", - переконує М. Джига.

Нардеп навів приклади у Європі та Сполучених Штатах Америки, де відомі особистості не приховують фактів своєї біографії від громадськості. "Стів Джобс - революціонер в галузі персональних комп"ютерів, науковець - його життя публічне і його визнає суспільство. Мери європейських міст пересуваються містом без охорони. Особливість чиновника, політика - бути відкритим для тих, хто їх підтримав при обранні, перед своїми виборцями. Відтак, прийняття зазначеного законопроекту - відхід від цивілізованих, загальноприйнятих норм поведінки", - зазначив народний депутат України.

Водночас, він  переконаний, що інформація про персональні дані пересічних громадян може бути оприлюднена виключно на умовах персональної згоди чи інших чинників, передбачених законодавством.

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