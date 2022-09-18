Раніше стало відомо, що для "охорони" області стягують строковиків.

Школи Бєлгородської області РФ, що межує з Україною, перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Влада Бєлгородської області вирішила перевести на дистанційний режим роботи школи у Валуйському і Шебекинському міських округах.

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У Валуйському міському окрузі перейдуть на дистанційну роботу школи за 15 кілометрів від кордону з Україною. У Шебекинському – припинять очне навчання школи в 10-кілометровій зоні від кордону. У дитячих садках обох районів працюватимуть чергові групи.

З початку навчального року були закриті школи і дитячі садки, які знаходяться в 5-кілометровій зоні від кордону з Україною.

Як повідомлялося раніше, за словами близьких російських військовослужбовців, на початку вторгнення в Україну підмосковних строковиків відправили на війну. Потім їх вивели на територію Росії і залишили в прикордонному населеному пункті Валуйки в Бєлгородській області. Там, а не в пункті постійної дислокації, 1-й гвардійський мотострілецький полк Таманської дивізії знаходиться досі. Строковиків, призваних цієї весни, також збираються відправити "охороняти кордон".

24 лютого Росія закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною. Режим тимчасового обмеження польотів в 11 російських аеропортах, включаючи Бєлгород, діє досі. Крім того, оголошено високий рівень терористичної небезпеки по всій області.

Протягом останніх місяців в Бєлгородській області час від часу чують "хлопки". Зокрема, фіксувалися випадки падіння на території області ракет, випущених росіянами в бік України.

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що військові об'єкти на території області – легітимна ціль для України, але влада повинна узгодити рішення про нанесення ударів по них з іноземними партнерами.

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