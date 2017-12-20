Путін намагається "злити" Донбас - російський політолог

Путін йде на різноманітні маневри, в тому числі і в заявах щодо миротворців на Донбасі, щоб, у чомусь поступившись, не віддати головного - можливості контролювати Україну й блокувати шлях її європейського розвитку.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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Він пояснив, чи означає нібито готовність російського президента пустити миротворців на територію, контрольовану бойовиками, початок "зливу" Донбасу РФ.

"По-перше, нікуди ще миротворців не пустили. Але, в принципі, якщо чесно запитати будь-кого з російської верхівки, тих, хто планував і здійснював агресію проти України, то вони були б щасливі, якби їм вдалася така комбінація: здати Донбас, але отримати легітимацію всієї світової спільноти на Крим. Вони були б раді цьому", - зазначив російський політолог.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент РФ Володимир Путін готує російську громадськість до "зливу" так званих "ДНР" і "ЛНР".