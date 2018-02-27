У ГПУ розповіли про чергову порцію доказів причетності РФ до війни на Донбасі

Зібрані Генпрокуратурою України докази мають бути використані у міжнародних судових інстанціях.

Генеральна прокуратура України передала Міністерству закордонних справ для використання у міжнародних судових інстанціях чергові докази фінансування Росією бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2017 року близько 4 години 15 хвилин бойовиками "1-го армійського корпусу народної міліції" терористичної організації "ДНР", при фінансовому та матеріальному забезпеченні представників влади і командування збройних сил Російської Федерації, здійснено спробу прориву на позиції Збройних сил України поблизу міста Красногорівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

"За результатом бойового зіткнення ліквідовано 4-х учасників диверсійно-розвідувальної групи 2 стрілецького батальйону 100 ОМСБр 1 армійського корпусу терористичної організації "ДНР", один з яких є громадянин Російської Федерації", - підкреслюють у ГПУ. Під час цього бойового зіткнення загинули троє військовослужбовців Збройних сил України.

"В ході огляду місця події виявлено численну кількість вогнепальної та вибухової зброї, у тому числі підствольний гранатомет, калібром 40 мм, який, згідно з висновком експерта є 40-міліметровим підствольним гранатометом 6Г34(ГП-34) промислового виробництва, призначеним для стрільби 40-міліметровими дульнозарядними безгільзовими пострілами ВОГ-25, ВОГ-25П. Відповідно до інформації Міністерства оборони України, цей підствольний гранатомет 6Г34 (ГП-34) перебуває на озброєнні збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що "ліквідовані учасники диверсійно-розвідувальної групи були одягнені у військову амуніцію (бронежилети, військові шоломи тощо), яка виготовлена на території Російської Федерації (Казань, Ростов-на-Дону тощо)".

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"Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи, шоломи захисні, що вилучені в ході огляду місця бойового зіткнення, є шоломами промислового виробництва ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, країною-виробником яких є Російська Федерація", - йдеться у повідомленні.

В ході огляду місця зіткнення при учасниках диверсійно-розвідувальної групи також виявлено і вилучено ряд медичних препаратів, країною походження яких є РФ.

"Отримані докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області передано до Міністерства закордонних справ України для використання в міжнародних судових інстанціях", - наголосили у Генпрокуратурі.