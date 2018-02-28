Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 630 вибухів на Донбасі

Близько половини вибухів зафіксовано в районі Світлодарська.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 626 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 26 лютого до 19:30 27 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 620), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 125)", - йдеться у звіті.

При цьому відзначається, що 27 лютого понад 50% вибухів зафіксовано на південний схід та південь від Світлодарська (за 57 км на північний схід від Донецька) у другій половині дня.

Також порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Авдіївки, Горлівки, Майорська, Зайцевого та Широкиного.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 6 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (18 вибухів)", - сказано у звіті.