Хуг зустрівся з ватажком терористів "ЛНР" Пасічником

За словами першого заступника голови СММ ОБСЄ, вони обговорили безпекові питання.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг розповів про свою зустріч з ватажком контрольованих Росією терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Про це він сказав на брифінгу в окупованому Луганську.

"Я тільки що повернувся після конструктивного обговорення з Пасічником", - заявив Хуг.

За його словами, на цій зустрічі обговорювалися питання "охорони та безпеки наших співробітників і наших технічних засобів, включаючи наші безпілотні літальні апарати, нашої свободи пересування, і результатів наших спостережень стосовно втілення Мінських угод".

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Хуг повідомив, що СММ доручено відповідно до мандату місії налагоджувати діалог для "послаблення напруженості".

Він наголосив, що місія відкрита до діалогу з усіма сторонами, які бажають сумлінно брати участь у ньому.

"У кінцевому рахунку цей конфлікт може бути лише урегульованим за допомогою діалогу", - підкреслив Хуг.

При цьому він зазначив, що через відсутність діалогу найбільше страждають цивільні громадяни з обох сторін лінії розмежування.

"Так, як ви можете бачити з наших звітів, ситуація у галузі безпеки відносно покращилася, але корінні причини для безперервного насильства, продовжують залишатися. Наявність важкого озброєння, а також близькість розміщення сил і угрупувань, продовжують бути головною причиною для нестабільності. Прийшов час, аби сторони виконали їхні обіцянки щодо відведення озброєння та розведення сил", зауважив Хуг.

На його переконання, лише це зробить ситуацію стійкою та зробить режим припинення вогню незворотним.