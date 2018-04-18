У Путіна про план Авакова щодо звільнення окупованих територій України: "згадка про Крим недоречна"

Згадувати Крим у зв'язку з цим планом Пєсков вважає «недоречним».

У Кремлі відмовилися обговорювати план міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо поетапного звільнення окупованих територій України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Щодо Донбасу. Є Мінські домовленості, і саме проблема Донбасу може вирішуватися за загальним консенсусом лише шляхом реалізації Мінських домовленостей. Реалізація Мінських домовленостей повністю торпедується і блокується українською стороною», - вважає Пєсков.

При цьому він заявив, що згадку про Крим у зв'язку з планом України про поетапне звільнення окупованих територій «ми вважаємо недоречною, бо це регіон Росії, і доля регіонів Росії не обговорюється ні з якими державами».

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно ухвалити закон про колабораціонізм і амністію.

Міністр також упевнений, що реінтегрувати одразу всю неконтрольовану територію не вдасться навіть у разі присутності там миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй.

"У мене є свій план. Він називається "тактика дрібних кроків, яким усі аплодують". Миротворців ООН не вистачить на всю територію. Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район. План такий: заходять миротворці і встають, умовно, на кордоні міста Горлівка або сільського Новоазовського району. Кордон з окупованою територією одразу беруть під контроль «блакитні каски» і українські прикордонники. Всередину території, яка повернулася в Україну, заходять органи української юстиції та проводять вибори за нашим законодавством", - сказав він.

Водночас міністр заявив, що неважливо, хто переможе на цих виборах.

"У стратегічній перспективі це не так важливо. Головне - сформувати перехідну адміністрацію. На основі цих нових, обраних за українським законом органів та представників державної влади України туди має прийти центральна влада з українськими поліцейськими силами", - зазначив міністр.