"Ще й не так скрутишся!": волонтери показали сон українського розвідника на Донбасі (фото)
10:19, 25 квітня 2018Війна
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Волонтери показали, як розвідник однієї з бригад ЗСУ відпочиває після бойового завдання.
Розвідник ліг відпочити / фото facebook.com/backandalive
Волонтери показали, в яких умовах відпочиває український розвідник у перервах між бойовими завданнями.
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"На фото - розвідник однієї з бригад ЗСУ. Після виконання завдання він спить, накрившись з головою. А на його ногах - чохол від "спальника", - йдеться у повідомленні фонду "Повернись живим".
"Коли на вулиці близько нуля, а між завданнями на передовій є кілька годин перепочити, то ще й не так скрутишся!" - жартує його напарник, який лишився за кадром.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області нічні партизани повернули стелі з назвою міста кольори українського прапора.
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