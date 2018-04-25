"Ще й не так скрутишся!": волонтери показали сон українського розвідника на Донбасі (фото)

Волонтери показали, як розвідник однієї з бригад ЗСУ відпочиває після бойового завдання.

Волонтери показали, в яких умовах відпочиває український розвідник у перервах між бойовими завданнями.

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"На фото - розвідник однієї з бригад ЗСУ. Після виконання завдання він спить, накрившись з головою. А на його ногах - чохол від "спальника", - йдеться у повідомленні фонду "Повернись живим".

"Коли на вулиці близько нуля, а між завданнями на передовій є кілька годин перепочити, то ще й не так скрутишся!" - жартує його напарник, який лишився за кадром.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області нічні партизани повернули стелі з назвою міста кольори українського прапора.