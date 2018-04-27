Збройні сили РФ готові в будь-який момент до повномасштабного вторгнення в Україну - Порошенко

За словами президента, в рейтингу Global Firepower російське військо за потужністю є другим у світі і поступається лише США.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що збройні сили РФ готові в будь-який момент до повномасштабного вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на заходах з відзначення 100-річчя прикордонної служби України, які проходять на Софійській площі в Києві.

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"У глобальному рейтингу, укладеному Global Firepower, російське військо за потужністю – друге у світі і поступається лише США. Для нас збройні сили РФ – це армія країни-агресора, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу і готова в будь-який момент до повномасштабного вторгнення на святу українську землю», - заявив президент.

Тому, за словами Порошенка, в України попереду – "колосальна робота із зміцнення обороноздатності".

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у нього є свій план з повернення окупованої території Донбасу до складу України. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі".