Названо найбільш ймовірний сценарій деокупації Донбасу (відео)

10:22, 03 травня 2018
Війна
6551 0
Ілюстрація REUTERS

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, передає "Апостроф".

Читайте такожТука прокоментував план Авакова зі звільнення окупованого Донбасу

Чиновник нагадав, що в Хорватії було реалізовано одразу два сценарії, які ймовірно можуть підійти і для реалізації в Україні: "Перший – це сценарій Сербської Країни, суто воєнний сценарій. І другий варіант – Східної Славонії, який на сьогодні ми вважаємо найбільш прийнятним для України, коли в Східну Славонію зайшли миротворчі війська ООН, була створена міжнародна адміністрація, роззброєні бойовики, і протягом двох або трьох років територія повністю повернулася під юрисдикцію Хорватії".

Однак, зазначається, що є проблеми з реалізацією воєнного варіанту звільнення Донбасу, - теоретично українська армія зможе звільнити територію за два тижні, але залишається невідомим, які сили і кошти додатково задіє Росія.

"Є другий варіант (тут якраз хорватський сценарій) – якщо наші союзники поставлять ситуацію в Російській Федерації в таке становище, що вони дадуть гарантії невтручання у звільнення цих територій. Це непоганий варіант, але теоретично він теж досить сумнівний, - наголосив Гримчак. - А ось третій варіант, про миротворчу місію, я думаю, найбільш ймовірний варіант".

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно ухвалити закон про колабораціонізм та амністію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс