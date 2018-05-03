Названо найбільш ймовірний сценарій деокупації Донбасу (відео)

У Хорватії було реалізовано одразу два сценарії, які ймовірно можуть підійти і для реалізації в Україні, зазначив заступник міністра.

Є три варіанти повернення окупованих районів Донбасу під контроль України, найбільш ймовірний з них - введення миротворців ООН.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, передає "Апостроф".

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Чиновник нагадав, що в Хорватії було реалізовано одразу два сценарії, які ймовірно можуть підійти і для реалізації в Україні: "Перший – це сценарій Сербської Країни, суто воєнний сценарій. І другий варіант – Східної Славонії, який на сьогодні ми вважаємо найбільш прийнятним для України, коли в Східну Славонію зайшли миротворчі війська ООН, була створена міжнародна адміністрація, роззброєні бойовики, і протягом двох або трьох років територія повністю повернулася під юрисдикцію Хорватії".

Однак, зазначається, що є проблеми з реалізацією воєнного варіанту звільнення Донбасу, - теоретично українська армія зможе звільнити територію за два тижні, але залишається невідомим, які сили і кошти додатково задіє Росія.

"Є другий варіант (тут якраз хорватський сценарій) – якщо наші союзники поставлять ситуацію в Російській Федерації в таке становище, що вони дадуть гарантії невтручання у звільнення цих територій. Це непоганий варіант, але теоретично він теж досить сумнівний, - наголосив Гримчак. - А ось третій варіант, про миротворчу місію, я думаю, найбільш ймовірний варіант".

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно ухвалити закон про колабораціонізм та амністію.