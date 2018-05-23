Із загиблим у бою з ворожою ДРГ на околиці Південного військовим попрощаються у Києві (фото)

З померлим воїном 24-ї ОМБр В'ячеславом Куцмаєм попрощаються 25 травня в Києві.

Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади В'ячеслав Куцмай (позивний "Цинк") загинув 21 травня, о 5.00, у ході зіткнення з ворожою ДРГ в околицях селища міського типу Південне (селище Чигирі).

У п'ятницю, 25 травня, о 10.00 на Михайлівській площі Києва розпочнеться прощання з Куцмаєм, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Після церемонії прощання у Михайлівському соборі об 11.00 відбудеться церемонія відспівування. Поховають військовослужбовця на Лук'янівському кладовищі Києва орієнтовно о 12.30.

В'ячеслав Куцмай народився 07.11.1986 року в Києві. З 2014 року служив у взводі спецпризначення НГУ "Донбас", пройшов бої за Іловайськ, де потрапив у полон. Був звільнений у грудні 2014 року і повернувся в лави батальйону. У жовтні 2016-го з побратимами перейшов у 16-й окремий мотопіхотний батальйон 58-ї ОМБр, брав участь у блокаді торгівлі з ОРДЛО, надалі служив у розвідвзводі 3-го мехбату 72-ї ОМБр, а після виведення бригади з фронту - у 24-ій ОМБр.

Як повідомляв прес-центр ООС, 21 травня під час зіткнення на околиці Південного від вогню противника загинули двоє українських військових. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов.

"Осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", - додали в ООС.