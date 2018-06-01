Як операція Об'єднаних сил за місяць змінила ситуацію на Донбасі: відео успішних атак ЗСУ

ЗСУ громили ворога, відбивали населені пункти і захоплювали зброю – декілька відео успішних атак українських бійців.

Травень на Донбасі ознаменувався давно вже небаченим на фронті рівнем ескалації конфлікту.

Читайте такожОперація Об'єднання єднаних сил на Донбасі: озвучено величезні втрати "Л/ДНР" за місяць

Всі втрати, яких ЗСУ завдали ворогові, – це лише вогонь у відповідь на обстріл противника, що не суперечить Мінськими угодами. І це українські бійці ще не проводили активних наступальних операцій, передає Сегодня.

Успіхи ЗСУ на фронті за місяць

У районі Мар'їнки українські військові здійснили успішний рейд у тил ворога і захопили зброю бойовиків.

"Врешті-решт, один з підрозділів, який оборонявся в районі Мар'їнки, зробив рішучий рейд у тил противника. У ході короткого бою було захоплено три ворожих міномети, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог. Зброю доставили на наші позиції. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил немає", – повідомили в ООС.

Бійці ЗСУ повернули під свій контроль селище під Горлівкою. Українські військові відбили атаки бойовиків т. зв. "ДНР" і значно поліпшили своє тактичне становище.

"З'ясувалося, що на початку квітня в розташованому в "сірій зоні" селищі Південне двічі на тиждень почали з'являтися бойовики чисельністю до взводу, щоб перевірити місцеве населення на лояльність до української влади й показати свою присутність у ньому. 8 травня особовий склад розвідпідрозділів бригади приступив до виконання плану і до ранку вийшов на східні околиці Південного. Втрат у наших військових не було, в той час як бойовики втратили одну людину убитим, ще один був поранений".

На Донбасі знищений ватажок бойовиків підрозділу "П'ятнашка" Олег Мамієв з позивним "Мамай", соратник "Гіві" і "Мотороли". Бойовики повідомили, що "командир підрозділу" був на війні "від самого початку". Стало відомо, що "Мамай" загинув 17 травня в районі Авдіївської промзони в результаті розриву гранати.

25 травня ЗСУ повернули під свій контроль селище в тилу Докучаєвська, спричинивши істерику у бойовиків. Українські військові взяли під контроль село Петрівське Старобешівського району Донецької області.

Як українські військові знищували позиції бойовиків

Українські військові атакували з безпілотника позиції бойовиків, скидаючи прямо в траншеї противника гранати.

Також бійці Збройних сил України завдали удару по противнику. Внаслідок провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС застосували новітні системи розвідки, виявили противника і завдали йому втрат на одному з небезпечних напрямків. Зокрема, була знищена одна одиниця бронетехніки, імовірно БМП.

Українські військові знову провели чудовий удар у відповідь на обстріл противника по мирному населенню, знищивши техніку і живу силу. Внаслідок провокаційних дій російсько-терористичних військ по мирному населенню, воїни ООС знищили ВОП (взводно-опорний пункт) противника, живу силу, техніку і озброєння. Вказується, що на позиції бойовиків були два "Урали" і один КамАЗ, два 122-мм міномети, склад боєкомплекту і бліндаж.

Також з'явилося відео знищення українськими військовими опорного пункту бойовиків "Прищ" (він же "Фурункул") на Світлодарській дузі. Це бійці групи К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою 25-го батальйону доклали руку до знищення позицій противника на Світлодарській дузі.