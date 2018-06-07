Кількість збройних провокацій на Донбасі з боку РФ у травні була одна з найбільших за останній рік - Турчинов

Окупанти обстрілюють підконтрольну Україні територію Донбасу на глибину до 30 км.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що жодних ознак покращення ситуації на Донбасі немає, кількість збройних провокацій з боку російських окупаційних військ у травні була однією з найбільших за останній рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

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«Вже 5 рік продовжується війна РФ проти нашої країни. На превеликий жаль, жодних ознак покращення ситуації, нормалізації ситуації ми не маємо», - заявив він.

«Травень був для нас дуже важким по кількості обстрілів, по кількості агресивних провокацій окупаційних російських військ», - додав Турчинов.

За його словами, кількість провокацій у травні була однією з найбільших за останній рік.

Він нагадав, що Рада безпеки ООН схвалила заяву щодо загострення ситуації на Донбасі.

«Під час обстрілів, під час системних військових провокацій використовується заборонена Мінськими угодами зброя, системами залпового вогню обстрілюють підконтрольну нам територію на глибину до 30 км. В результаті ми маємо втрати не тільки серед наших військових, ми маємо жертви серед цивільного населення, особливо боляче – гинуть і наші діти», - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у селищі Залізне Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчина, в яку потрапив уламок від снаряда.