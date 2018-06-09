З опівночі окупанти вже 6 разів прицільно обстріляли позиції українських військових – Міноборони

На Луганському напрямку зафіксовано п'ять обстрілів, на Донецькому - один. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

З півночі російсько-окупаційні війська вже 6 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України.

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Про це речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута повідомив на щоденному брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

«Щодо поточної ситуації сьогодні, 9 червня, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації у Донецької і Луганської областях: з опівночі в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано шість обстрілів наших опорних пунктів», - сказав він.

За словами Праути, на Луганському напрямку зафіксовано п’ять обстрілів з мінометів калібру 120 мм, ще один – на Донецькому напрямку.

Він уточнив, що українські військові відкривали вогонь у відповідь чотири рази, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, під час бойових дій шістьох українських військовослужбовців було поранено.