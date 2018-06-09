На Донбасі бойовики 10 разів обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил, поранено військового

Російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

Окупанти сьогодні 10 разів обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил, один український військовий зазнав поранень.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, сьогодні ситуація в районі проведення ООСС залишається контрольованою.

Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, з них двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-терористичні війська вдавалися до провокаційних обстрілів переважно на Луганському та Донецькому напрямках.

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«Стрілецька зброя та гранатомети застосовувались в районах населених пунктів Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Піски, Опитне та Гнутове. Вогонь зі 120-мм мінометів відкривався по захисникам Новотошківського, що на Луганщині, та Новоселівки Другої на Донецькому напрямку», - сказано у повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Поточної доби в ході бойових дій один український захисник отримав поранення. Втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що бойовики намагалися вибити з позицій українських військових на Луганщині і зазнали значних втрат.