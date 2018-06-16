Внаслідок обстрілу бойовиками Новотошківського пошкоджено понад 20 квартир мирних жителів (фото)

Під час обстрілу бойовики застосовували міномети.

Спостерігачі СЦКК за допомогою фотофіксації встановили, що бойовики відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новотошківське, застосовуючи міномети 82 калібру.

Як повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, зафіксовано влучення трьох мін у багатоповерховий житловий будинок мирних мешканців, які проживають по вулиці Олега Ватажка 2.

"Унаслідок розриву боєприпасів пошкоджено щонайменше 22 кватири зазначеної багатоповерхівки (зруйновано фасад будинку, вибиті вікна).", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих серед мешканців будинку немає.

Як повідомляв УНІАН, поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків постраждала жінка.