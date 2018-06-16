Внаслідок обстрілу бойовиками Новотошківського пошкоджено понад 20 квартир мирних жителів (фото)

17:20, 16 червня 2018
Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиками Новотошківського пошкоджено понад 20 квартир / фото прес-служба ООС

Спостерігачі СЦКК за допомогою фотофіксації встановили, що бойовики відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новотошківське, застосовуючи міномети 82 калібру. 

фото прес-служба ООС

Як повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, зафіксовано влучення трьох мін у багатоповерховий житловий будинок мирних мешканців, які проживають по вулиці Олега Ватажка 2.

фото прес-служба ООС

"Унаслідок розриву боєприпасів пошкоджено щонайменше 22 кватири зазначеної багатоповерхівки (зруйновано фасад будинку, вибиті вікна).", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих серед мешканців будинку немає.

фото прес-служба ООС

Як повідомляв УНІАН, поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків постраждала жінка.

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Теги: #Донбас#війна#обстріли бойовиків