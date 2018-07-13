Перешкоджання Росією розгортанню миротворчої місії на Донбасі підтверджує зацікавленість РФ у продовженні агресії - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що НАТО підтримує Україну у питанні введення на окуповані території Луганської і Донецької областей миротворців ООН.

Перешкоджання Росією розгортанню миротворчої місії на Донбасі підтверджує зацікавленість РФ у продовженні агресії та окупації захопленої української території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Хочу знову вам процитувати підсумковий документ саміту (НАТО) і виступ генерального секретаря НАТО. Тут написано, що ми ретельно обговорювали перспективи запровадження під керівництвом ООН миротворчих сил на Донбасі. Ми підкреслюємо, що це підтримає і полегшить повну імплементацію Мінських домовленостей і відповідний мандат для того, щоб забезпечити всю територію всієї зони окупації, включно з українсько-російським кордоном. Це позиція країн НАТО», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що цю позицію висловив у 2015 році.

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«Тоді усі боялися підходити до неї. На сьогоднішній день наша ефективна робота забезпечила, щоб нарешті Росію назвали країною-агресором, щоб позиція президента України щодо запровадження миротворчої місії була підтримана усіма членам НАТО», - сказав Порошенко.

«І, безумовно, дуже важко Путіну пояснити, чому він не дає можливості розгорнути миротворчу місію, підтверджуючи тим самим факт зацікавленості Росії в продовженні агресії, окупації захопленої української території», - підсумував президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Брюсселі в рамках саміту НАТО відбулось засідання Північноатлантичної ради за участю України та Грузії.

У заяві за підсумками засідання вказується, що глави держав та урядів країн-членів НАТО підтримують розгортання миротворчих сил ООН на всій території Донбасу, включно з неконтрольованою урядом України ділянкою українсько-російського кордону.