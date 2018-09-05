Журналіст назвав чотири основні версії ліквідації Захарченка

Журналіст припускає, що таким чином самі бойовики просто вирішили провести рокіровку у "владі".

Якщо не враховувати версію російської пропаганди про те, що лідера "ДНР" Олександра Захарченко ліквідувала Україна, існують чотири версії того, чому прибрали ватажка бойовиків.

Про це пише журналіст "Апострофа" Артур Гор.

Зокрема, він припускає, що таким чином самі бойовики просто вирішили провести рокіровку у "владі".

"Дивує блискавичність, з якою в "ДНР" з'явився новий "глава республіки" з приставкою " в. о. – Дмитро Трапезніков. Рокіровка відбулася всього через кілька годин після вбивства Захарченко", - пише він.

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На його думку, таким чином, Трапезніков хотів прибрати прямих конкурентів у боротьбі за владу. Однак крім Захарченко загинути також повинен був і "міністр доходів ДНР" Олександр Тимофєєв (Ташкент), який в захопленому Донецьку був чи не важливіше ватажка ДНР.

Другий варіант полягає в тому, що Москва вирішила прибрати з Донбасу одіозних і розкручених бойовиків, щоб забратися з України і повернути регіон Києву на своїх умовах.

Однак експерти в такий варіант не надто вірять.

Третій варіант полягає в тому, що Москва звинувачує Україну в ліквідації Захарченка і провокує новий конфлікт на Донбасі.

"Через кілька годин після ліквідації Захарченка Москва посилено взялася ліпити з України образ держави-терориста. Висловився російський МЗС, його голова Сергій Лавров, депутати Держдуми і навіть президент Володимир Путін. Суть всіх тез зводилася до наступного – Україна не хоче шукати мирних шляхів вирішення конфлікту", - пише журналіст.

Не виключений також варіант, що Захарченко ліквідували в рамках внутрішньої боротьби між "вежами" Кремля.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченко могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченко звинуватили Україну.