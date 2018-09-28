Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували понад 100 вибухів на Донбасі

Абсолютна більшість вибухів зафіксована на Донеччині, на Луганщині зафіксовано 4 вибухи.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що за добу зафіксували понад 100 вибухів на Донбасі, переважно у Донецькій області.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 26 вересня до 19:30 27 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши, зокрема, приблизно 100 вибухів проти близько 90", - йдеться в звіті.

Зокрема, на Донеччині спостерігачі зафіксували порушення режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції, Гнутового, Чермалика, Світлодарська та Ясинуватої.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (2 вибухи), - заявили у місії.

На Луганщині вогневу активність помічено в районі Кряківки та Золотого.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували у Донецькій і Луганській областях близько 134 вибухів.