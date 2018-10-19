Три роки боротьби за життя і 40 операцій: у Львові попрощалися з бійцем 24-ї бригади (відео)

43-річний захисник отримав важке поранення в живіт.

У Львові попрощалися з бійцем 24-ї бригади Юліаном Циганком. З початку військових дій він був на Сході, а у 2015 році на Луганщині отримав важке поранення в живіт, йдеться у ТСН.

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У 43-річного захисника важко вразило печінку і кишківник. Три роки найкращі вітчизняні і закордонні лікарі боролися за його життя, загалом зробили понад 40 операцій. Але врятувати не змогли. Провели в останню путь бійця кілька сотень городян. Поховали Юліана Циганка на Личаківському цвинтарі.

"Це ті єдині речі, за які він міг віддати своє життя - Батьківщина і товариші. Він був дуже відповідальний, завжди рвався в бій", - розповів брат загиблого Ігор Мокуха.

Нагадаємо, 17 жовтня бойовики 17 разів обстріляли українські позиції. У семи випадках з них застосували заборонену Мінськими домовленостями озброєння.