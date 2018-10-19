На Донеччині правоохоронці викрили колишнього танкіста "ДНР"

У Донецькій області правоохоронці затримали жителя села Очеретине, який влітку 2014 року вступив до лав російсько-окупаційних бандформувань і до 2018 року ніс "службу" в танковому батальйоні терористів "ДНР".

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Донеччини.

Згідно з інформацією, 53-річний житель села Очеретине в 2014 році, піддавшись на проросійську пропаганду, вступив до лав терористів. Довгий час він воював у лавах незаконного збройного формування в Ясинуватій.

"Найманець "тримав оборону" захопленого міста і брав участь у бойових діях, розстрілюючи українців", - повідомили в поліції.

Протягом чотирьох років бойовик ніс службу в танковому батальйоні і періодично зі зброєю в руках чергував на блокпосту в селі Спартак.

"Цього року "ветеран" терористів зневірився в майбутньому терористичної організації "ДНР" і повернувся додому", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що затриманий має посвідчення "учасника бойових дій" та нагороди від окупаційної адміністрації.

Наразі йому повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України і з обвинувальним актом направлено до суду.