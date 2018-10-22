У "ДНР" з'явився ще один "чиновник" з Росії - журналіст (фото)
У "ДНР" з'явився "голова верховного суду" Андрій Кім. Виявилося, що він - громадянин РФ.
"Одразу виникли підозри, що чоловік не місцевий, заблукав. І точно, Кім - громадянин РФ, що працював раніше в Слідчому Комітеті", - пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.
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Вона розповіла, що під час служби Кім отримав службову квартиру, але після звільнення у 2012 році житло у нього забрали. Намагався в суді відстояти своє право на квадратні метри, але безуспішно.
"Очевидно, після цього й поїхав у Донецьк, поліпшувати матеріальне становище і заробляти на нове житло. Тепер цілий "голова верховного суду". Громадянська війна така громадянська...", - зазначив Казанський.
Раніше журналіст Денис Казанський розповів, як сербський найманець "ДНР" Деян Берич заробив на війні на Донбасі.