У Донецьку стався потужний вибух (фото)

Інформації про постраждалих поки не надходило.

У Донецьку на вулиці Щетиніна в Пролетарському районі біля будинку №5 вибухнув автомобіль.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на Telegram-канал сепаратиста "ДНР" Владислава Бердичівського, НП сталася пізно ввечері в суботу, 3 листопада.

Пожежу, яка виникла у результаті, загасили, інформації про постраждалих поки не надходило.

Нагадаємо, 31 серпня екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко загинув під час вибуху в кафе "Сєпар" в центрі Донецька. Як повідомили в "ДНР", разом з ним загинула ще одна людина і постраждали дев'ять.

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Глава СБУ Василь Грицак відкинув звинувачення в причетності до замаху і заявив, що розглядає дві версії - "зачистка тих, хто не потрібен надалі як свідки" або "розборки на комерційній основі".

Пізніше в розпорядженні СБУ з'явився аудіозапис, що свідчить про причетність нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушилина до "остаточного вирішення проблеми Захарченко".