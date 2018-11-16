Колишній радник Путіна пояснив, навіщо Кремлю потрібні "ЛНР" і "ДНР"

Псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР" потрібні Москві як розмінна монета.

Відомий російський економіст та екс-радник президента Путіна з економічних питань Андрій Ілларіонов розповів, для чого Росії потрібна війна на Донбасі й угруповання "Л/ДНР".

В цілому, він вважає, що угруповання "Л/ДНР" стануть фігурою для розміну і торгів з боку Кремля, передає "Главред".

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"Слід використовувати коректні терміни: "ДНР" і "ЛНР" потрібні не Росії – вони потрібні Путіну. Але Путін – це не Росія. Путіну "ДНР" і "ЛНР" дійсно потрібні. Вони потрібні йому для двох цілей. По-перше, вони використовуються як своєрідні "викрутки", які можна було б постійно встромляти в бік Україні для дестабілізації ситуації в країні. По-друге, Путін сподівається, що рано чи пізно в Україні виявиться влада, яка буде готова піти на розмін Криму на "ДНР" і "ЛНР". Іншими словами, він сподівається, що зможе знайтися якась майбутня українська влада, яка зможе визнати Крим частиною Росії, а за це отримає "ДНР"і "ЛНР"", − заявив він.

"Тому "ДНР" і "ЛНР" дотримуються притримують як "розмінну монету" для майбутнього можливого "врегулювання відносин" між Росією та Україною", − підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Росії Путін вкотре звинуватив українську владу у невиконанні Мінських угод. За словами Путіна, для врегулювання конфлікту на Донбасі повинна відбутися зміна влади в Україні.