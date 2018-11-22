На окуповані території Донбасу прибув черговий "гумконвой" із Росії
Автомобілі 83-ї «гуманітарної колони» МНС Росії прибули до пунктів призначення на територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться у повідомленні МНС РФ.
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«Автомобілі 83-ї гуманітарної колони МНС Росії прибули до пунктів призначення. Зараз на спеціальних пунктах прийому вантажу в Донецькій та Луганській областях відбувається розвантаження гуманітарної допомоги», - йдеться у повідомленні.
Далі весь вантаж буде розподілено серед «нужденного населення».
За даними МНС РФ, «у складі колони понад 400 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, медичного майна та медикаментів».
Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків із продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».