Зібрати масовку не вийшло: блогер показав, як бойовики створювали "картинку" на "параді полонених" (відео)
Перевірені активісти "ДНР", які нібито випадково проходили повз, прокоментували ситуацію для телебачення.
Блогер опублікував відео, яке підтверджує, що на "парад" полонених "кіборгів" в Донецьку бойовики просто зібрали масовку з декількох десятків осіб. Кілька "активних городян" на камеру відіграли свою роль - українським військовим щось крикнули, щось у них кинули, а потім завантажили до кузова та відвезли.
Про це пише блогер PAULUSKP на своїй сторінці у Livejournal.
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"Як бачимо, масовки не вийшло. Порожня площа. У мирний час на ДТП більше збиралося подивитися", - зазначає автор.
Блогер зазначає: журналісти намагалися зрозуміти, хто коментував російським телеканалам вчорашній обстріл автобусної зупинки в Донецьку. Виявилося, що це перевірені активісти терористичної організації "ДНР", які нібито випадково проходили повз.
"На цю ж зупинку притягли українського офіцера, який у момент обстрілу вже перебував у полоні. 3-4 людини спробували його побити, після чого бойовики посадили полоненого в автомобіль з російськими номерами та відвезли. Все це знімали російські телеканали, створюючи картинку всенародної ненависті до українців", - наголошується в блозі.
Автор поста підкреслив, що офіцер поводив себе мужньо. Він відмовився співробітничати з окупантами та виступати перед камерами з заявами "це не наша війна", "нас обдурили" і тому подібними заявами. Тому його і мучили, намагалися принизити, розтоптати, але не вийшло.
"Я теж з Донбасу - і мені не соромно. Я знаю, що в місті залишилися люди, які чекають на українську армію та ненавидять окупантів. Я бачу, що ганебна спроба принизити українських солдат нібито масовою ненавистю до них - з тріском провалилася", - пише він.
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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 січня, бойовики влаштували "парад полонених", таким чином намагаючись обдурити жителів і розповісти їм, що "кіборги" винні в обстрілі Донецька.
"Полонених 17 українських військовослужбовців, взятих в полон в аеропорту Донецька, ведуть під конвоєм по вулиці Куйбишева Донецька", - повідомили очевидці.
Українських військових призвели до Уралу та змусили вантажити труни із загиблими.