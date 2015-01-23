Зібрати масовку не вийшло: блогер показав, як бойовики створювали "картинку" на "параді полонених" (відео)

Блогер опублікував відео, яке підтверджує, що на "парад" полонених "кіборгів" в Донецьку бойовики просто зібрали масовку з декількох десятків осіб. Кілька "активних городян" на камеру відіграли свою роль - українським військовим щось крикнули, щось у них кинули, а потім завантажили до кузова та відвезли.

Про це пише блогер PAULUSKP на своїй сторінці у Livejournal.

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"Як бачимо, масовки не вийшло. Порожня площа. У мирний час на ДТП більше збиралося подивитися", - зазначає автор.

Блогер зазначає: журналісти намагалися зрозуміти, хто коментував російським телеканалам вчорашній обстріл автобусної зупинки в Донецьку. Виявилося, що це перевірені активісти терористичної організації "ДНР", які нібито випадково проходили повз.

"На цю ж зупинку притягли українського офіцера, який у момент обстрілу вже перебував у полоні. 3-4 людини спробували його побити, після чого бойовики посадили полоненого в автомобіль з російськими номерами та відвезли. Все це знімали російські телеканали, створюючи картинку всенародної ненависті до українців", - наголошується в блозі.

Автор поста підкреслив, що офіцер поводив себе мужньо. Він відмовився співробітничати з окупантами та виступати перед камерами з заявами "це не наша війна", "нас обдурили" і тому подібними заявами. Тому його і мучили, намагалися принизити, розтоптати, але не вийшло.

"Я теж з Донбасу - і мені не соромно. Я знаю, що в місті залишилися люди, які чекають на українську армію та ненавидять окупантів. Я бачу, що ганебна спроба принизити українських солдат нібито масовою ненавистю до них - з тріском провалилася", - пише він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 січня, бойовики влаштували "парад полонених", таким чином намагаючись обдурити жителів і розповісти їм, що "кіборги" винні в обстрілі Донецька.

"Полонених 17 українських військовослужбовців, взятих в полон в аеропорту Донецька, ведуть під конвоєм по вулиці Куйбишева Донецька", - повідомили очевидці.

Українських військових призвели до Уралу та змусили вантажити труни із загиблими.