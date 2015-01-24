За Мінським меморандумом аеропорт мав відійти бойовикам - документ

Про це свідчить "Додаток: лінія зіткнення сторін з прив'язкою до місцевості" до Мінського меморандуму, який опубліковано на сайті ZN.UA.

Документ містить таблицю з переліком населених пунктів, через які повинна проходити лінія розмежування, а також їх точні географічні координати.

"І це незважаючи на те, що на карті РНБО аеропорт знаходиться в зоні бойових дій, а в численних коментарях українських офіційних осіб стверджувалося, що ДАП контролюється українською стороною", - зазначає видання.

За задумом мінських домовленостей аеропорт повинен був відійти бойовикам в результаті виконання взаємних зобов'язань: вони також повинні були передати під український контроль ряд населених пунктів. Але вони цього не зробили, тому аеропорт їм не передали.

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