"Кіборги" продовжують утримувати низку об'єктів донецького аеропорту

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко. "Вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу донецького аеропорту. Цей об'єкт повністю зруйнований і не придатний для оборони", - сказав Андрій Лисенко.

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Він повідомив, що "в ході боїв 16 українських військовослужбовців були поранені і потрапили в полон". "Сили АТО утримують пожежну частину, район диспетчерської вежі і територію злітно-посадкової смуги, яка теж виведена з ладу", - сказав Андрій Лисенко.

"Тобто сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовослужбовцями не можна. Зараз аеропорт - це поле бою, який триває і зараз", - додав прес-секретар АТО.

Також Андрій Лисенко зазначив, що наші військові продовжують міцно утримувати укріплені позиції в населених пунктах Авдіївка та Піски.