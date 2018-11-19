Вивезли голими й змусили рити ями: журналіст розповів, чим закінчився страйк у "ЛНР" (фото)

Кількох учасників страйку в "ЛНР" звільнили.

Днями співробітники шахти "Партизанська" в м. Антрацит (територія, підконтрольна "ЛНР") спробували організувати страйк й вимагати виплати боргів із зарплати.

Шахтарі вирішили, що дійсно живуть в "народній республіці" і спробували заявити про свої права, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

За його словами, спочатку з гірниками провели бесіду. Деталі цієї бесіди виклала в блозі дружина одного з гірників.

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"Наші чоловіки зібралися й влаштували страйк на шахті, вимагаючи виплати зп за 3 місяці, в підсумку знову обіцянки! Минуло 3 дні, час близько 3:00 ночі, ми спимо, а прокидаємося від того, що хтось вибиває нам двері, малі кричать, я кричу, чоловік взагалі шокований!.. Забрали його в трусах при температурі -2, вивезли кілька осіб, які брали участь у страйку за місто, дали лопати й змусили рити ями, а поки вони копали ями, вони розповідали, що зроблять з їхніми дружинами і дітьми! В результаті їх відпустили, вони в мороз йшли до міста пішки, навколо нікого,бо комендантська година! Чоловік прийшов весь у крові і з погаслим поглядом", - розповіла вона.

А після цієї "задушевної" розмови організаторів страйку взяли й звільнили. Щоб не "каламутили воду".

"От і все. Коротка розмова. Спробував качати права в "народній республіці" — пішов геть, на вулицю. Тут тобі не Україна. Це там можна страйкувати", - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Горлівці почалися звільнення бюджетників, які відмовилися напередодні брати участь у "виборах" ватажка "ДНР".