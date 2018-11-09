"Тепер завжди буде резервація": журналіст прокоментував слова Пушиліна про визнання "ДНР" Росією (відео)

Пушилін заявив, що Росія не визнає "ДНР".

На окупованій території Донецької області нарешті усвідомили, що Росія не визнає "ДНР".

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Про це свідчить коментар ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Відповідне відео в своєму Twitter опублікував журналіст Денис Казанський.

"Пушилін у відповідь на запитання про те, коли ж Росія нарешт, визнає "ДНР": "Говорити про визнання, як би нам не хотілося, як би не чекали цього з 2014 року, – є низка питань, які є зараз більш важливими", - написав журналіст.

"Мишоловка захлопнулася. Тепер завжди буде резервація", - додав Казанський.

Пушилин у відповідь на питання про те, коли ж Росія, нарешті, визнає ДНР:



"Говорити про визнання, як би нам не хотілося, як би не чекали цього з 2014 року, – є низка питань, які є зараз більш важливими"



Мишоловка зачинилися. Тепер завжди буде резервація pic.twitter.com/mCWd4K8EBY — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».