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"Тепер завжди буде резервація": журналіст прокоментував слова Пушиліна про визнання "ДНР" Росією (відео)

12:02, 09 листопада 2018
Війна
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Денис Пушилин / REUTERS

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Про це свідчить коментар ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Відповідне відео в своєму Twitter опублікував журналіст Денис Казанський.

"Пушилін у відповідь на запитання про те, коли ж Росія нарешт, визнає "ДНР": "Говорити про визнання, як би нам не хотілося, як би не чекали цього з 2014 року, – є низка питань, які є зараз більш важливими", - написав журналіст.

"Мишоловка захлопнулася. Тепер завжди буде резервація", - додав Казанський.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

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Теги: #Росія#ДНР#Пушилін