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Грібаускайте: в час війни жінки так само стоять на передовій

16:34, 07 грудня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Литовської держави заявила під час Другого Українського жіночого конгресу.

"В такі складні часи завжди жінки першими вступають в дію. І ваша країна перебуває зараз в стані війни, ваша країна перебуває у змаганні за економічне процвітання. І вона бореться за європейське майбутнє", - зазначила Грібаускайте.

За її словами, коли в країні стаються проблеми, першими відповідальність на себе беруть жінки.

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"Вони знають, що таке відповідальність, вони починають вчитися цьому з раннього дитинства... Тепер, коли ви в стані війни, коли люди захищають вашу країну, жінки стоять на передній лінії так само", - зауважила президент Литви.

"Як сказав ваш президент, у вас є 50 тисяч жінок, які є військовослужбовцями. І в моїй країні - так само. Вони найкращий приклад для будь-кого і в тому числі для чоловіків", - сказала Грібаускайте.

Вона констатувала, що Україна піддається відкритій агресії з боку Росії.

"Жінки завжди це витримують, і вони не бояться, коли країна потрапляє в небезпеку", - підкреслила політик.

Грібаускайте нагадала, що коли жінки мають силу та владу, коли вони взаємодіють із суспільством, - це "надзвичайно потужний резерв для розвитку, для захисту і для процвітання".

"Найкращі снайпери - це, як правило, жінки. І це правда, це доведений факт... Снайпери - не тільки в прямому сенсі слова, але й в будь-якому іншому значенні. Снайпери є більш точними, коли вони виконують завдання, більш відповідальними. І вони дуже сконцентровані на своїй меті", - додала президент Литви.

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Теги: #Грібаускайте#війна на Донбасі#жінки в армії