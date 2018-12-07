Грібаускайте: в час війни жінки так само стоять на передовій

Президент Литви взяла участь в Другому Українському жіночому конгресі.

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте наголошує, що в час війни жінки так само стоять на передній лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Литовської держави заявила під час Другого Українського жіночого конгресу.

"В такі складні часи завжди жінки першими вступають в дію. І ваша країна перебуває зараз в стані війни, ваша країна перебуває у змаганні за економічне процвітання. І вона бореться за європейське майбутнє", - зазначила Грібаускайте.

За її словами, коли в країні стаються проблеми, першими відповідальність на себе беруть жінки.

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"Вони знають, що таке відповідальність, вони починають вчитися цьому з раннього дитинства... Тепер, коли ви в стані війни, коли люди захищають вашу країну, жінки стоять на передній лінії так само", - зауважила президент Литви.

"Як сказав ваш президент, у вас є 50 тисяч жінок, які є військовослужбовцями. І в моїй країні - так само. Вони найкращий приклад для будь-кого і в тому числі для чоловіків", - сказала Грібаускайте.

Вона констатувала, що Україна піддається відкритій агресії з боку Росії.

"Жінки завжди це витримують, і вони не бояться, коли країна потрапляє в небезпеку", - підкреслила політик.

Грібаускайте нагадала, що коли жінки мають силу та владу, коли вони взаємодіють із суспільством, - це "надзвичайно потужний резерв для розвитку, для захисту і для процвітання".

"Найкращі снайпери - це, як правило, жінки. І це правда, це доведений факт... Снайпери - не тільки в прямому сенсі слова, але й в будь-якому іншому значенні. Снайпери є більш точними, коли вони виконують завдання, більш відповідальними. І вони дуже сконцентровані на своїй меті", - додала президент Литви.