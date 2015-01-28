За добу в зоні АТО загинули 3 військових, 15 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Читайте такожБойовики відступили після невдалого штурму під Дебальцевим і відновлюють сили - ІСЩе 15 військовослужбовців отримали поранення, сказав він.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Протягом доби бойовики обстріляли 55 населенипх пунктів в різних районах на сході країни. В наслідок обстрілу Україна втратила трьох вфйськовослужбовців. Ще 15 отримали поранення різного ступеню важкості. Всі поранені доправлені до медичних закладів", - зазначив Селезньов.

Також він додав, що на сьогодні у госпіталях та інших лікувальних закладах пребуває 366 військовослужбовців, у тому числі 15 важкопоранених.