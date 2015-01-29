Бойовики активно відвозять своїх загиблих у бік РФ, командування заявило про складну ситуацію з ліками

Зафіксовано переміщення з Горлівки у бік кордону з РФ конвою (2 автомобіля «Урал») зі знищеними бойовиками та російськими найманцями. В Красний Луч із зони боїв на Дебальцевському плацдармі за добу прибуло понад 100 тяжко поранених терористів, у Сніжне доставлено близько 60 поранених, Шахтарськ - близько 70-ти. Командування терористів констатує складну ситуацію з медикаментами.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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В районі н. п. Нікішино після підтягування підкріплення противник так і не зміг відтіснити українські підрозділи з їх позицій. В даному районі відзначається дію тактичної групи терористів (близько 300 чол., мінометна батарея, до 10 од. бронетехніки), яка періодично намагається зайти у фланг нашим військам.

У район н. п. Єнакієве перекинуто «резерв» супротивника - 12 БТР і БМП плюс 4 танки.

В районі Горлівки, на другорядних напрямках, противник залишив ряд позицій та блокпостів.