У Полтавській області створено 84 загони територіальної самооборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомив військовий комісар Полтавського обласного військового комісаріату, полковник Борис Павлов.

За його словами, ще влітку минулого року голова ОДА Віктор Бугайчук на нараді з головами райдержадміністрацій і районних рад поставив завдання зі створення і всестороннього забезпечення загонів оборони на території Полтавської області.

«Сьогодні повідомляю, що в області створено 84 загони терсамооборони. Військовими комісарами відпрацьовано спільні рішення з органами державної влади і місцевого самоврядування із всестороннього забезпечення загонів оборони, розроблено порядок застосування підрозділів загонів оборони і відпрацьовано плани їх застосування. Внесено зміни до Плану територіальної оборони із застосування особового складу загонів оборони до виконання завдань територіальної оборони», - сказав Павлов.

Читайте такожНа Харківщині караули охороняють 38 стратегічних мостів - БалутаВін також відзначив, що до військової частини А1314 подано заявки на отримання матеріально технічних засобів і засобів ракетно-артилерійського озброєння для рот охорони і загонів оборони.

Разом з тим, за словами воєнкому, в області існує низка проблемних питань із розміщення, організації харчування і забезпечення загонів оборони в районах.

Зокрема, не в повному обсягу обладнані кімнати зберігання зброї для особового складу; не визначено організації, які відповідають за забезпечення паливно-мастильними матеріалами.