Кількість поранених українських військових за добу збільшилася до 30 осіб

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 5 українських військовослужбовців, 30 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових протистоянь ми втратили 5 наших військовослужбовців, ще 30 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов повідомляв, що за минулу добу отримали поранення 29 осіб.