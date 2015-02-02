Кількість поранених українських військових за добу збільшилася до 30 осіб
13:42, 02 лютого 2015Війна
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Андрій Лисенко повідомив про втрати української армії за минулу добу.
REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 5 українських військовослужбовців, 30 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових протистоянь ми втратили 5 наших військовослужбовців, ще 30 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов повідомляв, що за минулу добу отримали поранення 29 осіб.
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