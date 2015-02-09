ІС: позиції східніше Дебальцевого займають російські військові зі своєю бронетехнікою

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. "Всього дві тактичних групи по 350-400 чоловік кожна зі штатною бронетехнікою (до 15-і танків і 50 ББМ, до 20 спеціальних автомобілів, близько 10 ББМ), підтримувані артгрупою, яка діє з району Алчевськ-Перевальськ (24 одиниці ствольної артилерії і 8 установок РСЗВ). На передній край, перед російськими підрозділами, виведені загони місцевих бойовиків при підтримці 6 танків і 5 ББМ", - повідомив Дмитро Тимчук.

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За його інформацією, розташована в Макіївці тактична група противника, про яку раніше повідомляла група ІС вчинила "прихований марш" до передової (північний схід Єнакієве). Перекидання здійснювалася невеликими групами, які прибували в район зосередження в темний час доби. Всього до південно-західного фасу дебальцевського плацдарму перекинуто близько 350 чоловік, 30 одиниць броньованої техніки (включаючи 6 танків), близько 15 одиниць автомобільної техніки та 2 мінометні батареї (12 мінометів) зі складу даної групи.