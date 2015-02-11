Бойовики за день 14 разів накривали Дебальцеве вогнем з артилерії - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Дебальцівський напрямок і надалі залишається найгарячішою точкою на сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів з «Градів» та артилерії. В населеному пункті зруйнована інфраструктура та житлові будинки», - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними штабу АТО, терористи невдало намагались атакувати позиції українських військових поблизу Новотроїцького, в районі Чернухіно, Кам’янки.

«Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили», - підкреслюється в повідомленні.