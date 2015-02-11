Бойовики за день 14 разів накривали Дебальцеве вогнем з артилерії - штаб АТО
19:58, 11 лютого 2015Війна
3422 0
Терористи впродовж сьогоднішнього дня 14 разів обстріляли з «Градів» та артилерії місто Дебальцеве на Донеччині.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Дебальцівський напрямок і надалі залишається найгарячішою точкою на сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів з «Градів» та артилерії. В населеному пункті зруйнована інфраструктура та житлові будинки», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСеменченко про ситуацію під Дебальцевим: це не котел, це "оперативне оточення"
Також, за даними штабу АТО, терористи невдало намагались атакувати позиції українських військових поблизу Новотроїцького, в районі Чернухіно, Кам’янки.
«Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили», - підкреслюється в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter