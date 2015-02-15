У район Широкіно бойовики перекидали підкріплення

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, зафіксоване перекидання піхоти з району Безіменного формування чисельністю понад 100 осіб, при 5 одиницях бронетехніки і до 20 одиниць автомобільних транспортних засобів. "В якості головного "стримуючого" інструменту супротивник використовував ствольну артилерію і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 2 артилерійські групи противника, які впродовж 14 лютого вели вогонь по Широкіно і передових позиціях українських військ. Протягом вчорашнього дня обидві сторони в районі Широкіно активно використовували бронетехніку", - зазначив Дмитро Тимчук.

Також він повідомив, що в районі населеного пункту Степове тактична група бойовиків протягом вчорашнього дня атакувала з бронетехнікою передові позиції українських військ. "Противник потрапив під прицільний вогонь протитанкових засобів українських військ, заздалегідь розміщених на місцевості і замаскованих, потім українська артгруппа поставила загороджувальний вогонь", - написав Дмитро Тимчук, додавши, що в результаті як мінімум 4 одиниці броньованої техніки противника знищені, війська бойовиків відкотилися на вихідний рубіж.