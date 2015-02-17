Силовики відновили контроль над Логвиновим і трасою Артемівськ - Дебальцеве
Сили АТО відновили контроль над селищем Логвинове та трасою Артемівськ - Дебальцеве.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах на брифінгу в Києві.
«Селище Логвинове перебуває в зоні вогневого ураження української артилерії. Протягом минулих днів там точилися запеклі бої, проте зараз на околицях селища перебувають наші блокпости, тобто селище фактично знаходиться в зоні нашого контролю», - зазначив він.
Читайте такожЛуганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків - ТимчукТакож, за словами Стельмаха, траса Артемівськ - Дебальцеве повністю контролюється українськими військовими, там розташовані українські блокпости. «Дорога повністю нами контролюється і по ній підвозиться боєкомплект, продукти харчування та проводиться планова ротація особового складу», - додав він.