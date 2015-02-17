Журналісти BBC потрапили під обстріл в Донецькому аеропорту (відео)

В Інтернеті з'явилося відео, як журналісти BBC, знімаючи сюжет про Донбас, потрапили під обстріл в Донецькому аеропорту. Зокрема, на відео з 1.05 хвилини можна побачити, як кореспондент, стоячи перед камерою, починає чути перші постріли і мимоволі пригинається.

Вже з 1.24 хвилини в будинок, який знаходився позаду кореспондента, потрапляє снаряд, і всі учасники зйомок швидко тікають.

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Нагадаємо, 29 січня в Генштабі ЗСУ заявили, що Донецький аеропорт втратив своє стратегічне значення в результаті руйнування, і тому утримувати цей об'єкт не було військової необхідності.