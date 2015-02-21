СБУ затримала на Донбасі ще чотирьох інформаторів терористів

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними прес-центру, у Рубіжному Луганської області співробітники СБУ викрили та затримали місцевого жителя, 1987 р.н., який здійснював збір інформації про проукраїнськи налаштованих місцевих жителів, а також про сили АТО, маршрути їх пересування. Зловмисник на прізвисько «Хазбул» повідомляв розвіддані особисто ватажкові однієї з «розвідгруп» незаконного воєнізованого формування «Прізрак». До складу цієї групи входять особливо небезпечні диверсанти, які пройшли спеціальний вишкіл у офіцерів ГРУ ГШ РФ і використовують відомості, отримані від інформаторів, для підготовки та вчинення терактів у мирних містах.

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Ще двоє затриманих СБУ спільників терористів, 1976 та 1961 р.н., здобували розвідінформацію про дислокацію та переміщення сил АТО у Попаснянському районі за завданням бойовика на прізвисько «Барон», який керував інформаторською мережею з Луганська. Зловмисники зізналися, що передавали «Барону» точні координати об’єктів для артилерійського обстрілу українських позицій та практично знищених бойовиками населених пунктів.

Одного з інформаторів співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями ЗСУ затримали «на гарячому» безпосередньо під час прихованого спостереження за українськими військовими. Мешканець Харківської області, 1976 р.н., приєднався до бойовиків і тривалий час виконував завдання зі збору даних щодо місць дислокації, кількості особового складу та озброєння підрозділів, «гостюючи» у різних населених пунктах Ясинуватського району Донецької області.

У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.