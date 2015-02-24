Військові називають заяви про захоплення Павлополя та Пищевика "інформаційною провокацією"

Інформація про захоплення бойовиками населених пунктів Павлопіль та Пищевик у Донецькій області не відповідає дійсності. Вони залишаються у буферній зоні.

Про це повідомив прес-офіцер сектору «М» Дмитро Чалий, передає Громадське. Раніше сьогодні низка сайтів поширила інформацію, що бойовики захопили два населених пункти неподалік Маріуполя - Павлопіль та Пищевик. На підтвердження ЗМІ додали відповідні фотографії.

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Такі повідомлення Чалий назвав «інформаційною провокацією». Прес-офіцер відзначив, що станом вечір сьогоднішнього дня, там немає ані українських військових, ані бойовиків.

«Вони могли заїхати машиною, сфотографуватися і поїхати далі», – наголосив Чалий.